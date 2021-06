Forte no mercado de câmbio, Travelex começa a atuar em seguros

Conhecida no País pela atuação no câmbio, a Travelex Brasil, que pertence a um dos maiores operadores de moedas do mundo, com sede em Londres, resolveu entrar no disputado mercado brasileiro de seguros. Criou a Travelex Corretora de Seguros e fechou parceria com a seguradora americana Assurant.

A partir de julho, a Travelex começa a oferecer cinco tipos de seguro, inclusive para viagens e o residencial. A expectativa é faturar R$ 16 milhões, nos próximos cinco anos, com a entrada no segmento. Também quer aumentar a receita de produtos não relacionados a câmbio em 45%, até o fim deste ano.

