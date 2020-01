Fortesec estima emitir R$ 2 bilhões em CRAs e CRIs em 2020

A securitizadora Fortsec estima mais um ano aquecido para 2020 no mercado de capitais e prevê emitir R$ 2 bilhões em títulos corporativos, entre Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Em 2019, a companhia emitiu aproximadamente R$ 1,5 bilhão, volume que representou mais do que a metade de tudo o que foi emitido pela empresa desde a sua criação em 2015.

Acesso. Tais operações acabam financiando empresas com pouco acesso ao crédito e a outras linhas tradicionais bancárias. Das emissões da Fortsec, cerca de R$ 2,4 bilhões, foram direcionados até hoje para loteamentos e multipropriedades, que não possuem linhas bancarias especificas para o setor em que atuam.

