Fortsec tem forte aumento de operações de securitização em março

Apesar dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, março foi um mês movimentado na empresa de securitização Fortesec. A empresa fez 14 operações, que somaram R$ 215 milhões. No mesmo período de 2019, foram apenas três, no volume de R$ 14,2 milhões.

Agito. Os fundos imobiliários continuam com caixa para investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) nos próximos meses, após a forte onda de ofertas públicas. Outros grandes investidores seguem por apetite por operações, o que explica a demanda mesmo no momento de crise.

