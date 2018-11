Foxbit lança ofensiva no varejo para popularizar pagamentos com bitcoin

A corretora de bitcoins Foxbit, uma das maiores do País, acaba de lançar uma ofensiva no intuito de popularizar o uso da famosa criptomoeda no varejo brasileiro. A empreitada, desenvolvida juntamente com a plataforma de pagamentos Cloudwalk, possibilita o pagamento com bitcoins, retirando um entrave para esse tipo de operação: a ferramenta zerará a exposição de varejistas e compradores à volatilidade do ativo.

Aceitamos. A Calvin Klein Jeans no Brasil será a primeira varejista a implementar a tecnologia em quatro lojas localizadas em São Paulo, mas a meta é ampliar, ainda neste ano, as redes de varejo parceiras.