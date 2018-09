Francesa Axa dá pontapé à integração da XL no Brasil

A seguradora francesa Axa deu o pontapé inicial para a integração da operação da americana XL no Brasil, após a conclusão da aquisição dos negócios globais realizadas pelo grupo. Juntas, as empresas formam uma companhia de mais de R$ 1,3 bilhão em faturamento no País.

O negócio, no entanto, ainda está em análise pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Com a integração, Renato Rodrigues, da XL, assume o cargo de Deputy CEO da Axa no Brasil e passa a integrar o Comitê Executivo da seguradora.

“Estamos construindo um novo capítulo da Axa no Brasil e a integração com a XL vai acelerar nosso crescimento. Nossa ambição é estar entre as maiores seguradoras do País”, afirma Delphine Maisonneuve, CEO da Axa Brasil.

