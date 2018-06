Francesa Axa troca alta cúpula de seguradora no Brasil

Além de trocar o presidente Philippe Jouvelot pela francesa Delphine Maisonneuve, a seguradora Axa cortou talentos que estavam desde o início de seu retorno ao Brasil, há quatro anos. Estão nesse grupo o vice-presidente de vida e afinidades, Michel Dubernet, que foi presidente da BNP Paribas Cardif na América Latina, e Bruno Salmon, secretário geral. Uma mexida no segundo escalão não está descartada.

Só para julho

Como Delphine, que respondia pela área de Property e Casualty e Massificados na Axa França, só chega no Brasil em julho, Fernanda Cortese, diretora de operações (COO), fica como interina no comando da Axa. Essa é a segunda vez que a francesa aposta no Brasil. A companhia deixou o País em 2003, quando vendeu suas operações para a Porto Seguro (que deram origem à marca “Azul”).

Siga a @colunadobroad no Twitter