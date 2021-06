Francesa Thales investe R$ 15 milhões em expansão no ABC com foco no setor aéreo

A multinacional francesa Thales está investindo R$ 15 milhões na expansão de sua unidade em São Bernardo do Campo (SP), de olho no potencial do mercado de aviação brasileiro. Com o investimento, novos sistemas passam a ser produzidos no Brasil.

Além de sistemas de entretenimento, a Thales fornece radares e diversos outros tipos de equipamentos de segurança em voo. A empresa tem grandes companhias aéreas como clientes no mundo e, no Brasil, atende Azul, Gol e Latam. Segundo o diretor geral da Thales para o País, Luciano Macaferri Rodrigues, dois em cada três aviões no mundo decolam com algum sistema da companhia.

O investimento prevê ainda a inauguração de um novo centro de serviços, o que deve reduzir os custos das companhias aéreas, que não precisarão mais enviar equipamentos de entretenimento de bordo, controles de voo e sistemas elétricos para reparo fora do Brasil. Aéreas de outros países da América Latina também poderão usufruir da nova estrutura.

