Franqueadora da Pizza Hut e KFC prevê faturamento 20% maior em 2019

A Multi QSR, franqueadora master das redes Pizza Hut, KFC e Taco Bell no Brasil, vai ampliar presença nas lojas de rua, rodovias e aeroportos e também nos serviços de delivery com as 170 unidades das três marcas que devem ser abertas este ano. Com isso, a franqueadora espera elevar o gasto médio dos consumidores e o faturamento de 2019 em 20% ante o ano passado, para mais de R$ 1 bilhão.

