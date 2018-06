Franquia de orgânicos Terra Madre mira dez novas lojas até o fim do ano

A Terra Madre – Orgânicos e Saudáveis, aposta em sua rede de franquia, olhando um mercado crescente no mundo e no Brasil. De 15 unidades franqueadas atualmente, a empresa mira alcançar 25 lojas até o final de 2018, o que representará aumento de 90% no seu faturamento consolidado. Em 2020, a expectativa é alcançar 100 lojas franqueadas.

Disputa

O uso de agrotóxicos no Brasil é tema de um projeto de lei que a bancada ruralista tenta aprovar na Câmara e causa um acalorado debate, inclusive dentro do governo. Estima-se em pelo menos 750 mil hectares a área de produção orgânica no País para atender um mercado que gira mais de R$ 4 bilhões ao ano.

Gigante

Nos Estados Unidos, maior mercado consumidor de orgânicos, o setor fatura cerca de US$ 50 bilhões anualmente, de acordo com a Organic Trade Association. Dada sua potencialidade, duas megaoperações, a compra da Whole Foods pela Amazon e a da Whitewave pela Danone, movimentaram mais de R$ 100 bilhões nos últimos dois anos.

