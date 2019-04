Frente corretora abre novas unidades e amplia atuação nos EUA

A Frente Corretora de Câmbio vai ampliar sua atuação no mercado americano. Depois de abrir um escritório de representação em Miami, a empresa está inaugurando mais dois nos EUA, um em Nova York e outro em Boston. Esse movimento faz parte do plano de intensificar as operações de remessa de câmbio dos Estados Unidos para o Brasil e vice-versa.

Planos ambiciosos. A companhia quer se tornar a quinta maior corretora do País ainda em 2019 – hoje, ela está entre as 15. A expansão também inclui a inauguração de filiais em Brasília, Florianópolis e Recife. Em março, a Frente registrou R$ 47,5 milhões em negociações.