Fresenius Medical Care planeja novas aquisições em 2019

Mesmo após concluir aquisições em território brasileiro aos 45 do segundo tempo, a alemã Fresenius Medical Care, especializada em serviços de diálise, segue com apetite para novas compras em 2019. Foram oito negócios neste ano, alguns deles fechados neste mês.

Presença

Das aquisições realizadas, o grupo comprou sete clínicas premium, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, e uma empresa de tecnologia, no Rio Grande do Sul. Totalizou, assim, 1,1 milhão de tratamentos de diálise por ano. As aquisições integram o plano da Fresenius Medical Care de investir R$ 300 milhões no Brasil até 2020 em um movimento da alemã para consolidar sua presença em solo brasileiro.

