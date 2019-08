Friboi, da JBS, leva marca Swift para EUA e União Europeia

A JBS começa a colocar em prática a estratégia anunciada na semana passada pelo presidente da companhia, Gilberto Tomazoni, de fazer com que o negócio de alimentos preparados ganhe importância dentro do portfólio. Por meio da Friboi, a empresa vai atacar os mercados norte-americano e europeu, que juntos somam mais de US$ 1 trilhão no segmento. Com a marca Swift e um braço chamado Sampco, voltado para culinária étnica como a do México, a empresa passará a vender produtos fabricados em Lins, no interior de São Paulo. Os produtos, por meio da plataforma Swift Food Service, serão apresentados em duas feiras internacionais no mês de outubro.

A JBS encerrou o segundo trimestre de 2019 com lucro líquido de R$ 2,18 bilhões, revertendo prejuízo de R$ 911,1 milhões no mesmo período de 2018.

