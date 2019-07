Funcionários do BB articulam no congresso limites às privatizações

A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb) está fazendo pressão no Congresso por mudanças na legislação para vetar a privatização de estatais e subsidiárias sem aval do legislativo.

Na semana passada, após intensa articulação da Anabb, o relator do projeto de lei que trata do tema, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou parecer favorável sobre o assunto. A Anabb tem defendido que privatizações sejam debatidas no Legislativo e pela sociedade. No caso de processos que possam envolver a privatização do BB e suas subsidiárias, a associação tem defendido que eles podem comprometer o resultado do banco, porque são relevantes para a competitividade da instituição financeira.

Em outra frente… A Anaab também entrou com representação no meio de junho, na CVM, para reclamar conflito de interesses na nomeação de Marcelo Serfaty, sócio da G5, para o Conselho do banco.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+