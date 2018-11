Funcionários do BB fazem abaixo assinado em defesa de Labuto no comando

Funcionários do Banco do Brasil fazem um novo movimento para defender o comando da instituição. Depois da campanha #ficaCaffa na comunicação interna e em redes sociais, agora promovem um abaixo assinado online pela manutenção de Marcelo Labuto, que assume hoje, dia 1º, a presidência da instituição no lugar de Paulo Caffarelli, que está a caminho da Cielo. Mais de 160 assinaturas já haviam sido coletadas até aqui, incluindo algumas da alta cúpula do banco.

Argumento. O objetivo é entregar a petição ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). No pedido, os funcionários justificam: “Notícias na imprensa dão conta de que o Presidente Jair Bolsonaro pretende nomear uma pessoa do mercado (não funcionário) para a presidência do BB. Diante do histórico de atuação e competência, pedimos que Marcelo Labuto seja mantido no cargo”. Procurado, o BB não comentou.