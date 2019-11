Fundação do BNDES adere à princípios de investimento responsável da ONU

O fundo de pensão dos empregados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acaba de se tornar signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) da Organização das Nações Unidas. O PRI é um compromisso fiduciário com cinco metas envolvendo compromissos com aspectos sociais, ambientais e de governança (ASG) nas decisões de investimentos, assim como em políticas internas e práticas. Com cerca de 5 mil participantes em dois planos de previdência complementar, a fundação já vinha se aprofundando em compromissos ASG. Em setembro, formalizou sua primeira Política de Responsabilidade Socioambiental e, em outubro, aderiu ao programa Empresa Cidadã da Receita Federal. Os aspectos ASG estão entre as recomendações da Previc de políticas de investimento aos fundos de pensão.

