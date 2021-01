Fundo canadense deve se tornar o maior sócio da Iguá Saneamento

O fundo de pensão Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) aguarda resposta para a oferta vinculante de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, feita nesta semana, que pode torná-lo o maior acionista da Iguá Saneamento, antecipando-se à oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que havia sido colocada em andamento pela empresa.

Está na mesa. A oferta abrange uma proposta de compra da totalidade das ações detidas pelo Bradesco e pelo fundo Cyan, mais uma capitalização de R$ 500 milhões na Iguá. O Bradesco tem cerca de 22% das ações, via participação indireta por meio de instrumentos derivativos. Já o fundo Cyan, do empresário Flávio Guimarães, tem outros 17%, contando participação direta e indireta.

Condições. Para prosperar, a oferta do CPPIB tem como condicionante o aceite de todas as partes. Os detalhes serão discutidos ao longo das próximas semanas, com chances altas de um acordo, segundo fontes.

Ganha-ganha. Para a Iguá, é a chance de levantar recursos sem ter que lidar com as incertezas inerentes a um IPO e ainda ter no quadro societário um acionista com governança corporativa reconhecida. Por sua vez, Cyan e Bradesco já estavam à procura de meios de realizar o desinvestimento e apurar ganhos de capital.

Ao fim do processo. O CPPIB pode tornar-se o principal sócio da Iguá. De acordo com uma fonte diretamente envolvida nas negociações, a nova base acionária, após venda de papéis e capitalização, teria CPPIB (44%), Aimco (39%), BNDESPar (9%) e IG4 (8%), aproximadamente. Todos os citados foram procurados pela Coluna, mas informaram que não vão comentar o caso.

contato: coluna.broadcast@estadao.com

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 15/1/2021 17:58:48 .

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/