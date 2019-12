Fundo de aluguel residencial baixa captação mínima para atrair investidor

Diante da demanda muito abaixo do esperado, o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Housi – baseado em apartamentos para aluguel, uma novidade do setor – decidiu reduzir a captação mínima de R$ 150 milhões para R$ 50 milhões e prorrogou por um mês o prazo de investidores para subscrições. Na semana passada, a Coluna do Broadcast antecipou que o fundo não havia atingido a captação mínima e que iria divulgar um novo cronograma.

Dúvida. Mesmo que a indústria de fundos imobiliários esteja deslanchando, neste caso os investidores têm comentado nos bastidores que há dificuldade em precificar o FII Housi, que lida com uma nova classe de ativos. Uma dúvida, por exemplo, se refere ao nível de locação e renda a ser projetado para os imóveis. O FII tem a Easynvest como coordenador líder e a Vortx como administrador. Se a captação for concluída, o dinheiro será usado para compra de imóveis operados pela Housi, plataforma de aluguel de apartamentos criada como cisão da incorporadora Vitacon, do empresário Alexandre Frankel.

