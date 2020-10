Fundo de ex-presidente do Google negocia compra de fatia da Eletromidia

A São Pedro Capital, do ex-presidente do Google e ex-sócio do fundo de private equity Victoria Capital Partners no País, Alexandre Dias, está perto de avançar na área de mídia. O alvo é uma fatia minoritária na Eletromidia, fruto da fusão entre Elemidia com Eletromidia, que criou a maior empresa de comunicação “out of home” do Brasil. Essa categoria é a das telas de led em estações do metrô, trens e elevadores. É o segundo investimento do fundo. O primeiro passou praticamente batido: a compra de uma participação, em Bolsa, na Positivo Tecnologia.

Bom presságio. A chegada do fundo na Eletromidia pode marcar a volta de Dias a um setor – e empresa – que conhece bem. Ainda quando sócio na Vitória Capital, ele trabalhou na compra da Elemidia em 2014 e, anos depois, em sua venda para a Eletromidia no ano passado. Nesse período, o companhia mais do que quintuplicou de tamanho.

Cano. A São Pedro Capital está levantando R$ 300 milhões para seus fundos de Pipe, sigla em inglês para “private investment in public equity”, na qual há compras de fatias minoritárias mas com a busca de interferir na gestão, tal com um fundo de private equity. Procurados, o fundo São Pedro e a Eletromidia não comentaram.

Contato: colunabroadcast@estadao.com