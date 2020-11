Fundo de impacto brasileiro entra no rol dos mais rentáveis do mundo

Um dos fundos da Vox, que faz investimentos de impacto social e ambiental, entrou no grupo dos mais rentáveis do mundo. O Vox Impact Investing II, iniciado em 2016, está entre os 25% mais rentáveis em venture capital globalmente, segundo dados do PitchBook, que reúne dados do mercado de venture capital, private equity e fusões e aquisições em todo o mundo.

Pérolas. Duas das empresas investidas pelo fundo têm apresentado destaque neste ano. Uma é a Sanar, que oferece cursos para a formação e o aperfeiçoamento profissional a médicos, e a Celcoin, que permite a pequenos comerciantes transformar celulares em um terminal de correspondente bancário. No acumulado do ano até agosto, as empresas investidas pelo fundo tiveram crescimento de 130,6% no faturamento, em relação ao mesmo intervalo de 2019.

