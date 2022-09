Fundo de pensão da Vale vende laje no Cidade Jardim por R$ 11,8 milhões

O Valia, fundo de pensão de funcionários da Vale, fechou a venda de uma laje corporativa por R$ 11,8 milhões para uma empresa multinacional cujo nome não foi revelado. A laje, com 800 metros quadrados, está localizada no edifício Cidade Jardim, ao lado do shopping center de mesmo nome, na zona oeste da cidade de São Paulo.

A intermediação foi realizada pela empresa de tecnologia UBlink, que dá suporte a processos de compra, venda e aluguel de imóveis. Com apenas cinco meses de operação, a startup possui, sob sua administração, ativos que superam R$ 2 bilhões, mesmo atuando, por enquanto, apenas em oito bairros de São Paulo.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 01/09/2022, às 14h01

