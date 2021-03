Fundo de pensão Real Grandeza, de Furnas e Eletronuclear, quer criar plano de saúde

O fundo de pensão Real Grandeza (dos funcionários de Furnas e Eletronuclear) pretende levar adiante este ano a criação da Real Grandeza Saúde, uma empresa à parte, com outro CNPJ. O projeto foi aprovado pelo conselho e está prestes a ser enviado à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)

Plano será top de linha

A ideia é oferecer planos de saúde premium, com custo 30% menor do que outros do gênero, para os atuais participantes e entrantes no fundo de pensão. Será um plano de autogestão, sem a necessidade de gerar lucro nem gastar com publicidade, como os gigantes do setor.

