Fundo de shopping faz redução temporária de taxa de gestão por pandemia

O fundo imobiliário especializado em shopping centers da gestora Vinci resolveu fazer um movimento ainda novo no mercado brasileiro: reduziu, por 12 meses, sua taxa de administração. A crise provocada pela pandemia minguou os ganhos desse segmento e a gestora informou a seus cotistas que 33% das taxas cobradas voltarão em favor do fundo ao longo desse período. Além da crise do setor, a gestora citou que o corte da cobrança nesse período busca “minimizar os efeitos da crise decorrente da pandemia do Covid-19 para seus investidores”. A taxa de administração é de 1,35% ao ano.

Tá dentro. No portfólio de ativos está o Shopping Granja Viana, o Minas Shopping e o Shopping ABC – ao todo são 13 espalhados pelo País. Desde o início de junho, a gestora tem informado sobre o vai e vem de alguns de seus shoppings. O Iguatemi Florianópolis, por exemplo, após dois meses reaberto.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia31/07/2020 às 15:25:06 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com