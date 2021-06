Fundo General Atlantic diz qual empresa gostaria de encontrar no Brasil

Com mais de US$ 53 bilhões sob gestão, o fundo de investimentos General Atlantic gostaria de encontrar uma empresa parecida com a Oak Street Health no Brasil, para investir. A companhia de saúde norte-americana prioriza o cuidado com o atendimento, em vez do volume de serviços, e assume todo o risco financeiro do paciente. Para Martín Escobari, co-presidente do General Atlantic, é o estímulo correto em um sistema hoje insustentável.

O General Atlantic também está montando um time de especialistas em descarbonização. “Eles fizeram poucas coisas até agora, para aprender, mas vai ser importante e vai dar para ganhar dinheiro”, disse Escobari, em evento da Verde Asset. “Vai chover dinheiro (nessa área) e sempre que chove dinheiro, dá para ganhar dinheiro.” Além disso, diz ele, é uma guerra que todos querem vencer e têm obrigação de se posicionar – com relação a seus próprios netos. “É fundamental, não é opcional”, disse. “A pandemia de covid é fichinha perto do que será o aquecimento global.”

Investidor de negócios como Quinto Andar, Neon, Gympass, Pague Menos, Hotmart e XP no Brasil, e ByteDance (dono do TikTok) e Airbnb lá fora, entre muitos outros, o General Atlantic também tem apostado em inteligência artificial em todas as áreas nas quais investe, como educação, saúde e buscas. Segundo Escobari, a própria inteligência artificial é capaz de descobrir sozinha novos negócios para as empresas investidas. Também evita a perda de clientes – e percebe sua insatisfação, antes dele mesmo.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 29/06/2021 às 16h41

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter