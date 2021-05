Fundo HIG deve injetar R$ 200 milhões na Kora Saúde antes de IPO

Depois das dificuldades da Kora Saúde em conseguir emplacar sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) no fim de abril, o fundo de private equity HIG Capital prepara um aporte de cerca de R$ 200 milhões na companhia, onde é controlador com uma fatia 75%. A intenção é retomar a oferta quando as condições do mercado estiverem favoráveis, o que eventualmente poderia acontecer em julho.

A injeção de recursos atende a estratégia da companhia de seguir com o plano de expansão de sua rede de hospitais, onde o movimento de fusões e aquisições está bastante aquecido e demanda atenção às oportunidades.

Grupo adiou IPO por não concordar com desconto

A Kora decidiu deixar sua oferta para depois quando os investidores exigiram um desconto de 20% para ficarem com suas ações. A volatilidade no mercado, causada pelo agravamento das incertezas com o destino do orçamento do governo e da retomada econômico, por conta da lentidão na vacinação contra o covid-19, prejudicou a visibilidade quanto ao valor de muitas companhias. A Kora buscava captar R$ 1,6 bilhão, dos quais R$ 1 bilhão entrariam ao seu caixa. A rede, que tem sete hospitais atualmente, pretendia usar 50% dos recursos para aquisições. Procurada, a HIG não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 24/05, às 14h53.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com