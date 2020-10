Fundo imobiliário inspirado em modelo americano de gestão inicia captação

O promissor mercado de prédios residenciais para locação ganhou mais uma alternativa para aplicações nesta semana, com o lançamento da oferta de cotas do fundo de investimento imobiliário JFL Living. A pretensão é captar R$ 220 milhões na Bolsa para a compra de dois prédios da incorporadora JFL nas regiões do Jardim Paulistano e Vila Olímpia, na capital paulista, com apartamentos para aluguel.

Sócia. Diferentemente da maioria dos fundos residenciais, a novidade aqui é que a JFL continuará como dona de uma parte dos empreendimentos, ficando responsável pela venda das unidades e prestando serviços de consultoria ao fundo.

Made in. O formato tem inspiração nos Real Estate Investment Trusts (REITs), os fundos imobiliários dos Estados Unidos. Lá existe a figura de uma diretoria ativa em cada fundo, semelhante ao que a JFL pretende fazer. Já no Brasil, a operação dos fundos fica a cargo de uma gestora, sem a necessidade de executivos de referência.

Ativos. Se confirmar a captação dos R$ 220 milhões iniciada nesta semana, o fundo JFL Living vai comprar 75% do prédio VHouse Faria Lima (esquina da Eusébio Matoso com Faria Lima) com 151 apartamentos e 50% do edifício VO699 (na Cardoso de Melo), com 140 unidades. Eles têm cerca de 65% e 45% de ocupação, respectivamente.

Vem aí. A Coluna apurou que a JFL tem planos de inaugurar outros cinco condomínios em São Paulo até meados de 2022, de olho na venda futura para o fundo imobiliário com ofertas subsequentes de cotas. Procurada, a incorporadora não comenta, pois está em período de silêncio.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 29/10/2020 11:05:04 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com