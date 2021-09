Fundo inglês Appian deve vender mineradora de níquel na Bahia por US$ 1 bi

O fundo de private equity com sede em Londres Appian está prestes a fechar a venda da Atlantic Nickel, dona da Mina Santa Rita, localizada em Itagibá (BA). Uma das potenciais candidatas a ficar com a mineradora é a canadense Teck Resources. O negócio deve ser anunciado em breve e ser fechado por algo em torno de US$ 1 bilhão. A venda acontece pouco após o Appian reativar a mina, que teve sua primeira venda de concentrado de níquel efetuada em janeiro do ano passado. A aquisição da mina foi feita em 2017. Ela opera a céu aberto e tem capacidade de produção de 6,5 milhões de toneladas por ano.

O Appian opera também no Brasil a Mineração Vale Verde, com um projeto em fase inicial para exploração de cobre e ouro. Procurada, a Teck Resources disse não comentar rumores ou especulações de mercado. O Appian não retornou.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 24/09/2021 às 19h17.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com