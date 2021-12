Fundo investidor do Hotel Fasano Trancoso apura conduta de ex-gestor

Cotistas do fundo investidor do hotel de luxo Fasano Trancoso, na Bahia, se uniram para apurar suspeitas na conduta do ex-gestor. Uma auditoria deve se debruçar sobre laudos de avaliação usados pela Phenom Capital em aportes de capital feitos no passado que teriam beneficiado indiretamente Igor Elias, sócio da gestora. O hotel está previsto para ser inaugurado até o final do ano e é uma parceria do Fasano com o grupo Bahia Beach. O projeto contempla ainda um residencial de alto padrão, numa área combinada de cerca de 300 hectares, o equivalente a mais de 400 campos de futebol.

O grupo de cotistas que se mobilizou é formado por fundos de pensão municipais que aportaram recursos no projeto por meio de um FIP (Fundo de Investimento em Participação). Ao todo, foram levantados cerca R$ 150 milhões de institutos ligados às prefeituras. Eles alegam conflito de interesse de Elias, com atuação por meio de diferentes empresas – a Phenom Capital, da qual era sócio, atuava como gestora e administradora do fundo – e questionam transações unilaterais, com valores superavaliados, que o teriam levado a assumir o controle do fundo sem desembolsar recursos.

Por meio de uma das suas empresas, Elias foi à Justiça para tentar reverter a decisão que considerou o conflito de interesse, mas não obteve sucesso. Um de seus argumentos é o de que sua posição estava prevista em regulamento. Ele também é investigado pela Polícia Federal pelo investimento no projeto de Trancoso, mas por meio de outro fundo, também composto por recursos de fundos de pensão municipais.

Procurados, Igor Elias e a Phenom não foram encontrados. A JHSF, dona do Fasano, não respondeu até a publicação. A Bahia Beach Empreendimentos, responsável pela gestão do Fasano Trancoso, afirmou que questões referentes a um dos investidores do projeto não afetam o empreendimento. Segundo a empresa, o cronograma segue como planejado.

