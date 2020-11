Fundo investirá R$ 240 milhões em terrenos para prédios residenciais em SP

O fundo privado da Brio Investimentos acaba de captar R$ 240 milhões com family offices para comprar de 15 a 20 terrenos na cidade de São Paulo ao longo dos próximos três anos, em uma grande aposta de que o aquecimento do mercado imobiliário não perderá calor no médio prazo. Aliás, a recuperação do setor tem destravado modalidades de investimentos novas ou pouco exploradas até aqui.

Como funciona. É o caso do esquema deste fundo de investimentos, no qual o banco de terrenos é comprado, para em seguida ser oferecido como permuta para incorporadoras erguerem prédios residenciais na classe de médio padrão – apartamentos na faixa de R$ 500 mil a R$ 700 mil. O modelo de negócio já existia, mas ainda atraia poucos investidores.

Como ganha dinheiro. Quando chega a hora de vendar as unidades, o fundo fica com uma fatia proporcional ao peso do terreno no projeto, algo em torno de 30%. Se a incorporadora tiver problemas e não conseguir fazer o lançamento, o fundo vende o terreno para outra empresa, já que o contrato é de permuta, não de sociedade.

Quem faz. A Brio Investimentos é a empresa da família Senra, que tem tijolo no DNA. Os sócios são o pai Odair (entrou na Gafisa estagiário e saiu como presidente do conselho, hoje preside do Sinduscon-SP) e os filhos Vitor e Rodolfo (que já trabalharam na empresa de propriedades comerciais São Carlos e nas gestoras de real estate GTIS Partners e Starwood Capital).

Alerta. O principal risco do negócio, dizem, está na competição desenfreada por terrenos. Há muitos agentes com metas de crescimento no curto prazo após a onda de captação de recursos tanto por fundos imobiliários quanto pelas ofertas de ações de incorporadoras em Bolsa.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 02/11/2020.

