Fundo mérito entra na pauta desta terça-feira da CVM

Coluna do Broadcast

O Fundo Mérito está na pauta da reunião do colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desta terça-feira, 25. Uma decisão positiva sobre o tema pode, eventualmente, resultar no desbloqueio das negociações das cotas de 8 mil investidores. A expectativa era de que o assunto fosse votado na reunião de terça-feira da semana passada, dado que a Planner publicou um novo balanço patrimonial do fundo, atendendo pedido da autarquia.

Tudo é possível. Porém, com a ausência de detalhes sobre a metodologia aplicada, uma das exigências, a análise da suspensão da ordem de paralisação dos negócios não foi discutida. Embora esteja na pauta do dia, o assunto, como qualquer outro, pode sair da agenda.

