Fundo que comprou shoppings da Aliansce planeja ter R$ 1 bi em ativos

O comprador dos shoppings da Aliansce Sonae na negociação ocorrida na semana passada (e não revelada na ocasião) foi um novo fundo de investimento imobiliário que está em pleno crescimento e busca se tornar um dos maiores do País, com patrimônio líquido superior a R$ 1 bilhão, conforme apurou a Coluna.

A batuta desse fundo está com o gestor Felipe Rodrigues, que fundou em 2017 a Legatus, casa especializada em investimento em shoppings. A própria Legatus, aliás, já era sócia da Aliansce em três centros de compras. Rodrigues vendeu a gestora em 2021 e agora está montando uma nova casa em parceria com um banco de investimento, segundo fontes.

É aí que fica o novo fundo imobiliário que fez o negócio mais recente com a Aliansce. A transação envolveu a compra dos shoppings da companhia em Londrina (PR) e Vila Velha (ES) por R$ 176,7 milhões. Mas não para aí. Também foi assinada opção de compra de participações em três outros empreendimentos da empresa: 5,5% no Shopping da Bahia, 17,5% no Plaza Sul e 27,5% no Passeio das Águas, no valor de R$ 288,5 milhões. A opção poderá ser exercida até dezembro. Portanto, o negócio com o fundo deve somar R$ 465,1 milhões.

Aliansce deve encerrar vendas

Do lado da Aliansce, a decisão de vender os empreendimentos tem o objetivo de evitar a concentração de ativos nas mesmas praças em que atua a BrMalls, com quem está em processo de fusão. Assim, espera evitar oposições por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que avalia a fusão que dará origem ao maior conglomerado do setor do País.

Com essas vendas, a Aliansce também dá por encerrada a venda de ativos para não se enroscar nas práticas antitruste. Eventualmente, outras fatias poderão ser negociadas, mas aí a lógica será de reciclagem do capital, e não pensando no Cade. No fim de agosto, o conselho de administração da Aliansce aprovou a captação de R$ 1 bilhão via emissões de debêntures. O dinheiro será usado para reforço do caixa e pagamento de dívidas mais caras.

Portfólio da Brookfield está no radar da Aliansce

Por ora, não há aquisições no radar da Aliansce. Tornou-se recentemente a administradora do Shopping Eldorado, um dos maiores empreendimentos da capital paulista, mas sem intenção de compra. Por outro lado, a companhia tem interesse nos portfólio da canadense Brookfield (Pátio Paulista e Higienópolis, em São Paulo; e Riosul, no Rio de Janeiro), mas essa é uma conversa para o ano que vem. A Brookfield decidiu adiar a venda para pegar um preço melhor mais adiante, uma vez que as o fluxo de consumidores e as vendas dos shoppings estão em recuperação.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 05/09/2022, às 09h30

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse