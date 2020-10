Fundo Urca Prime Renda caminha para concluir captação de R$ 40 milhões

Em mais um sinal da retomada do apetite de investidores pelos fundos imobiliários, a Urca Capital Partners está perto de concluir a segunda emissão de cotas do seu fundo Urca Prime Renda (URPR11). O encerramento da captação está previsto para dia 30, e, de acordo com fontes de mercado, a gestora deve levantar cerca de R$ 40 milhões na operação. O mínimo para ficar de pé eram R$ 15 milhões. A Urca Capital está em período de silêncio e não concede entrevista.

Quem é. O URPR11 é um fundo de “papel”, que investe em certificados de recebíveis imobiliários estruturados pela própria gestora para financiar empresas de loteamentos e empreendimentos residenciais no interior do País. Os contratos são atrelados ao IGP-M, que disparou nos últimos tempos e conferiu mais atratividade ao fundo.

