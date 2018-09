As aplicações no fundo Verde, criado pelo gestor Luis Stuhlberger, se esgotaram em apenas duas horas na plataforma Personnalité, do Itaú Unibanco, com uma captação que alcançou R$ 100 milhões.

O lendário fundo multimercado reabriu para novas captações após dez anos fechado. Além do Itaú, outras plataformas como a XP e o BTG Digital tiveram – por pouco tempo – o fundo disponível em suas prateleiras.