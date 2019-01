Fundo Vinci Shopping Centers tem 20% dos investidores do setor na B3

O fundo de investimento imobiliário (FII) Vinci Shopping Centers está fechando o ano com 45 mil investidores, o maior número entre todos os fundos desse segmento negociados na B3. O contingente de investidores no fundo equivale a 20% dos que aplicam nesse tipo de ativo e supera o volume de investidores das principais empresas do setor imobiliário negociadas em bolsa. A Vinci Partners fez o IPO do fundo em novembro de 2017, com 4,5 mil investidores na oferta. Desde o seu lançamento em 2013, o fundo já investiu em nove shoppings e tem R$ 850 milhões sob gestão.

