Fundos de hedge globais têm primeiro retorno negativo mensal em 16 meses

Os fundos de hedge globais, que têm estratégias de investimento mais agressivas e com relevante peso no mercado financeiro, tiveram em fevereiro seu primeiro retorno negativo desde outubro de 2016 – ou seja, em 16 meses. De acordo com o índice de Fundos de Hedge Preqin, que compila dados dessa indústria, o retorno dos fundos em fevereiro foi de -0,08%. A maior pressão veio dos Commodity Trading Advisors (CTAs) e de fundos de CTAs, que registraram o pior desempenho em mais de dez anos. Os CTAs têm estratégias de investimento em bônus, energia, taxas de juro, metais, índices de ações, moedas, grãos e proteínas.

Siga a @colunadobroad no Twitter