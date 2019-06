Fundos de pensão de países em desenvolvimento alocam mais recursos em renda variável

Os fundos de pensão de países em desenvolvimento (América Latina, Oriente Médio, África e Ásia) alocam mais recursos em renda variável. Estudo da consultoria Mercer mostra que a participação de investimentos em ações alcançou, na média, 40% do portfólio no ano passado, ante 32% em 2017, na esteira de menores taxas de juros nos países da região. Renda fixa continua majoritária, com 46%. No Brasil, apesar de investimentos em renda variável estarem ganhando destaque, os fundos de pensão ainda concentram 73% das carteiras em renda fixa.