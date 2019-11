Fundos de pensão de servidores estão entre os maiores investidores em fundos imobiliário

Por Circe Bonatelli

De olho no rendimento para a aposentadoria, os servidores públicos figuram entre os maiores cotistas de fundos de investimentos imobiliários (FII). Estudo realizado pela consultoria Economatica mostrou que existem 286 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) – modalidade de previdência pública voltada aos servidores – investindo no setor, com um total de R$ 1,16 bilhão alocados em FIIs. Com isso, os funcionários públicos juntos representam o quinto maior investidor deste segmento, perdendo apenas para gestoras de recursos especializadas no mercado imobiliário.

Ranking. Os servidores do Estado de São Paulo são aqueles com mais aplicações em FIIS, totalizando R$ 307,9 milhões por meio de 66 RPPS, de acordo com a Economatica. Na sequência vêm Tocantins e Rio Grande do Sul, com R$ 118,2 milhões e R$ 111,9 milhões, respectivamente.

Em alta. Os FIIs são um dos tipos de aplicações que mais crescem no mercado financeiro. Em outubro, o setor contava com 517,9 mil investidores, um salto de 2,5 vezes em comparação com janeiro, quando eram 200 mil, conforme boletim da B3.

