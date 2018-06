Fundos de pensão e soberanos têm mais de US$ 1 trilhão em fundos de hedge

Coluna do Broadcast

Os fundos de pensão públicos e privados, junto aos fundos soberanos, são globalmente os principais investidores dos fundos de hedge, que têm estratégias mais agressivas. Eles respondem por mais da metade (51%) do total de US$ 2 trilhões que os fundos de hedge têm de recursos de investidores institucionais. Entretanto, não são maioria em números. Os fundos de pensão públicos representam 9% dos investidores institucionais em fundos de hedge e os privados, por 15%. Já os fundos soberanos, compostos por recursos de países, são apenas 24 e respondem por 10% do que está investido nesses fundos. Os números são da Preqin, que compila dados dessa indústria.

Siga a @colunadobroad no Twitter