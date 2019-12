Fundos de pensão têm R$ 944 bi em ativos e rentabilidade de 8,18%

O patrimônio dos fundos de pensão cresceu para R$ 944 bilhões até agosto, último dado disponível, de acordo com o consolidado estatístico da Abrapp (Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar). O valor é equivalente a 13,4% do PIB e a previsão da entidade é que o patrimônio alcance R$ 1 trilhão no primeiro semestre de 2020. No fim do ano passado, os ativos somavam R$ 900 bilhões.

Organização. Outro destaque foi o crescimento dos planos instituídos (constituídos por associações, cooperativas, sindicatos e conselhos profissionais). Nesse segmento, o número de participantes chegou ao nível recorde de 442,1 mil pessoas e o patrimônio somou R$ 12,087 bilhões, também patamar recorde. Os planos instituídos têm apresentado crescimento expressivo nos últimos anos: em 2013, por exemplo, somavam 224,7 mil participantes e o patrimônio era de R$ 2,431 bilhões.

Balanço. Já a rentabilidade das entidades fechadas de previdência complementar foi de 8,18% no período, acima da variação 6,78% da TJP (Taxa de Juros Padrão). Além disso, o consolidado estatístico mostrou que 146 fundos de pensão que administram 434 planos possuem superávit, em comparação aos 189 planos que têm déficit.