Fundos de private equity aumentam investimentos no setor de saúde

Os fundos de private equity, aqueles que compram participação em empresas, ampliaram os investimentos no setor de saúde em meio à pandemia. De acordo com análise da consultoria de riscos Kroll, o número de clientes buscando contratar o processo de investigação realizado com a finalidade de conhecer a real situação de uma corporação, chamado de due diligence, para investimentos neste setor cresceu em relação ao período pré-pandemia.

Em alta. As operações de tech-health tem crescido muito. Sem contar com elas, foram 45 operações do setor de saúde em 2018, e 57 no ano passado. Mesmo com a pandemia, de janeiro até julho, foram 24 transações na área da saúde no Brasil.

