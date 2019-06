Fundos que investem em carteiras de recebíveis de cartões de crédito cresceram quase 10 vezes em 3 anos

Os fundos de investimento em direitos creditórios (Fidcs) que investem em carteiras de recebíveis de cartões de crédito tiveram um crescimento de quase 10 vezes nos últimos três anos. De acordo com um levantamento feito pela Uqbar, o patrimônio dos Fidcs deste tipo de recebíveis atingiu R$ 19 bilhões em abril, ante R$ 2 bilhões em dezembro de 2015. Os números serão apresentados no Congresso Uqbar de Finanças Estruturadas, que acontece esta semana em São Paulo, com participação da Captalys, uma das instituições responsáveis pelo Fidc de R$ 245 milhões do Mercado Livre para financiar pequenos negócios.