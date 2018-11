Furnas investirá R$ 300 mi em projetos de P&D de 2019 a 2023

Furnas investirá R$ 300 milhões em 55 projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no período de 2019 a 2023, volume três vezes maior do que a empresa destinou para iniciativas do gênero nos cinco anos prévios. As iniciativas em P&D terão foco na geração de novos produtos e negócios. Entre os projetos estudados que serão desenvolvidos está uma turbina eólica de eixo vertical, produzida em parceria com a Universidade Federal de Itajubá.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.