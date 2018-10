Furnas realiza estudo sobre construção de barragem para Samarco Mineração

Coluna do Broadcast

Furnas foi contratada pela Samarco para conduzir estudos que servirão de base para a construção de duas barragens de contenção de rejeitos, abaixo da barragem do Fundão, em Mariana (MG), que se rompeu em 5 de novembro de 2015.

Especialistas da elétrica analisaram os modelos reduzidos de diques da mineradora nos aspectos hidráulicos das estruturas, condições de escoamento de água e carreamento de materiais de proteção da barragem. As construções foram projetadas para conter os sedimentos ainda existentes no reservatório do Fundão e melhorar a qualidade da água escoada, em atendimento às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais.

Primeiro. Este é o primeiro contrato de prestação de serviços de Furnas para o setor de mineração e permitiu à companhia diversificar seu portfólio de serviços. Para o desenvolvimento dos trabalhos, a equipe técnica da elétrica adaptou conceitos normalmente praticados para usinas hidrelétricas, como, por exemplo, a estabilidade de taludes rochosos.

O setor de Comercialização de Serviços de Furnas foi criado há cinco anos, para oferecer consultoria técnica, planejamento, estudos de inventário e de viabilidade, além de gerenciamento de projetos. Nos últimos três anos, a empresa faturou cerca de R$ 50 milhões com a venda de serviços voltados para a área de energia.