Fusões e aquisições devem crescer 25% em 2019, mas janela pode se fechar

Competidores da indústria de fusões e aquisições apostam que o entusiasmo com o início do novo governo proporcione uma janela de seis a oito meses para o fechamento de novos negócios. Caso as reformas esperadas não sejam levadas adiante, as oportunidades deverão se tornar mais difíceis a partir do segundo semestre, acredita Alexandre Pierantoni, sócio-diretor da área no escritório Duff & Phelps.

Torcida. Se tudo ocorrer bem, porém, a expectativa é de um crescimento de mais de 25% nos negócios em 2019, saindo de uma média de 800 transações anuais, nos últimos cinco anos, para mais de mil neste ano.//CRISTIANE BARBIERI

