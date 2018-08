Fusões e aquisições no Brasil caem 30% no 1º semestre

As transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no Brasil caíram 30%, em valores, na primeira metade de 2018 na relação anual, para US$ 26,490 bilhões, segundo levantamento do escritório Baker McKenzie, parceiro global do brasileiro Trench Rossi Watanabe. Ao todo, foram 192 operações. Na América Latina, o volume de M&A subiu 5% e alcançou US$ 74,410 bilhões. Por outro lado, considerando o número de operações na região, houve diminuição de 22%, para 641 transações.

De fora. A despeito do temor sobre as políticas protecionistas globalmente, a expectativa é de que as operações de fusões e aquisições cross border, ou seja, com um estrangeiro investindo na América Latina, sigam predominantes nos próximos doze meses. Na primeira metade deste ano, essas operações responderam por US$ 52,2 bilhões: 70% do montante total.