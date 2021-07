G2D, da GP Investments, avança com flores – de US$ 60 milhões – em Londres

O mercado de flores na Inglaterra atraiu a atenção da brasileira G2D, empresa de investimentos em tecnologia, da veterana gestora GP Investments. A companhia participa de um aporte de US$ 60 milhões na Freddie’s Flowers, baseada em Londres, que vende um serviço de assinatura de flores, com pegada sustentável. Para neutralizar a emissão de carbono, além de bicicletas elétricas nas entregas, a empresa se compromete a plantar árvores na Amazônia. Também só colhe flores que tiverem sido vendidas. Esta é a primeira rodada de investimento da Freddie’s Flowers. O aporte foi feito pela sócia da G2D em Londres, a The Craftory, que investe em marcas disruptivas e com critérios sociais, ambientais e de governança (ESG, na sigla em inglês). Dos US$ 60 milhões investidos, a G2D respondeu por US$ 10 milhões.

O diferencial da Freddie’s Flowers foi transformar o negócio de venda de flores, praticamente uma commodity encontrada em qualquer supermercado ou barraquinha de rua, em algo mais personalizado, com características de bens de consumo. Para o diretor da G2D, Carlos Pessoa, a empresa inglesa rompeu com o modelo de negócios em que flores são só um presente para datas comemorativas.

Empresa usará recursos para expansão



A britânica pretende usar os recursos captados para expansão, neste primeiro momento, na Europa. Não descarta, porém, outras regiões. No ano passado, foi para a Alemanha. A companhia tem 130 mil assinantes e tem crescido 72% ao ano, desde 2016.

A Freddie’s Flowers tem certificação por neutralização de emissão carbono – 30% das entregas são feitas com bicicletas elétricas e o restante é conseguido com o plantio de árvores na Amazônia e na Europa. A embalagem das flores também é sustentável, sem plásticos. Por conta da previsibilidade da carteira de assinantes, só são colhidas as flores necessárias, ou seja, as já vendidas.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 28/07/2021, às 18h10.

