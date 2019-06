Gafisa contrata mais um ex-Odebrecht para diretoria

A Gafisa acaba de fechar a contratação de André Luis Ackermann para ocupar a diretoria financeira, respondendo diretamente ao presidente da incorporadora, Roberto Portella. O executivo já esteve na diretoria financeira da Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR), braço de construção de imóveis residenciais e comerciais do Grupo Odebrecht. Ackermann é a segunda contratação da Gafisa com passagem pela concorrente. Há um mês, ela contratou o ex-presidente da OR, Saulo Nunes, como diretor executivo operacional. Não há mais contratações previstas para a diretoria da Gafisa, ao menos até que fique pronto o relatório das consultorias que estão revisando o organograma, a governança e o foco estratégico da incorporadora. A revisão tem o objetivo de recolocar a Gafisa de pé após a onda de demissões e a queima de caixa provocados pela GWI, do coreano Mu Hak You.

