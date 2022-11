Galapagos movimenta mais de R$ 500 mil em estreia em ativos digitais

A gestora Galapagos Capital estreou há duas semanas nas ofertas de ativos digitais, movimentando mais de R$ 500 mil. A empresa fez uma oferta de representações digitais (tokens) de recebíveis atrelados a quatro faturas de serviços que já foram prestados, e que serão pagos no futuro. Os mais de 20 mil tokens, a R$ 25 cada, esgotaram em cerca de 23 horas, e foram comprados por 81 investidores. A taxa de desconto foi de 1,30% ao mês.

Expectativa é chegar a R$ 10 milhões até o fim do ano

A oferta foi realizada na plataforma de tokenização e negociação de ativos digitais Liqi, que é acessível ao público geral. A Galapagos, que está criando uma gestora voltada a esse tipo de ativo, a Galapagos Digital Assets, pretende concentrar esforços no varejo para emplacar novas ofertas. A expectativa é de chegar a R$ 10 milhões em operações de tokenização até o fim do ano.

Em julho, o Itaú fez uma operação parecida: emitiu recebíveis virtuais com lastro nos chamados recebíveis de risco sacado, gerados em operações em que empresas clientes do banco antecipam recebíveis aos fornecedores, financiadas pelo Itaú. A emissão, embrião da Itaú Digital Assets, teve volume financeiro de R$ 360 mil, e foi comprada por funcionários, entre eles o próprio presidente do banco, Milton Maluhy.

Na Galapagos, o projeto é digitalizar ativos que não são considerados valores mobiliários pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nesse pacote, entram recebíveis performados representados por notas fiscais e duplicatas, por exemplo.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 31/10/2022, às 08h30

