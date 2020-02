Ganho do IRB Brasil Re com Minas Shopping foi um quarto do apontado pela Squadra diz Eliseu Martins

O ganho de capital que o ressegurador IRB Brasil Re obteve com a venda do Minas Shopping teria sido apenas um quarto do valor mencionado pela carioca Squadra nas duas cartas em que questiona a recorrência de seus resultados. A gestora estima esse montante em R$ 119 milhões enquanto que a cifra real seria de cerca de R$ 28 milhões, conforme parecer do membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o professor Eliseu Martins, e informações públicas de demonstrações financeiras da companhia analisadas pelo Broadcast.

Ontem, em teleconferência com jornalistas e analistas para explicar seus números após a publicação da segunda carta da Squadra, o IRB confirmou a cifra. De acordo com o vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores do ressegurador, Fernando Passos, o ganho da companhia com o Minas Shopping foi de R$ 27,1 milhões e e não de R$ 119 milhões como estimado pela gestora carioca.

O item, que era o quarto de um total de cinco fatores que teriam beneficiado o lucro líquido acumulado do IRB no ano passado na primeira carta da gestora, passou a ser o primeiro na nova correspondência, publicada no último domingo, dia 09. O tema consumiu seis slides, excluindo o sumário, de um total de 50 páginas do documento publicado pela Squadra.

Procurado ontem pelo Broadcast para comentar a nova correspondência da Squadra, o IRB negou a autoria das informações e dos slides inseridos na carta. A companhia, que está em período de silêncio por conta da divulgação de resultados, agendada para 18 de fevereiro, ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

O IRB possui uma carteira de ativos imobiliários com cerca de R$ 1 bilhão investidos, com participação em cinco shoppings por meio da IRB Investimentos e Participações Imobiliárias, constituída em 2016. Antes, porém, a companhia já operava neste setor e de maneira bastante ativa embora o negócio não faça parte da sua atividade principal, o resseguro.

Na segunda carta sobre o IRB, a Squadra reitera que o ressegurador teria tido um ganho de capital de R$ 119 milhões com a venda do Minas Shopping, o que teria impulsionado o resultado financeiro do braço de participações da companhia no segundo trimestre de 2019. “Acreditamos que o lucro excepcional da controlada no mês de abril se deu majoritariamente graças ao reconhecimento do ganho de capital pela remarcação do Minas Shopping ao seu valor de venda (naquele momento, ainda não concretizada)”, destaca a gestora carioca, na primeira carta a seus cotistas, publicada no dia 02 de fevereiro.

Os números apontados pela Squadra divergem, contudo, com o parecer do professor Eliseu Martins e os documentos públicos do IRB analisados pelo Broadcast. Neles, a indicação é de que o ressegurador teve um ganho de cerca de R$ 28 milhões com a venda do Minas Shopping.

A diferença para o valor apontado pela Squadra, de R$ 119 milhões, se dá, conforme parecer de Martins, pelo fato de a gestora considerar apenas o custo de aquisição do primeiro investimento, transferido na fundação do seu braço de participações. Assim, a gestora não teria levado em conta, porém, o segundo aporte de capital, feito em 17 de fevereiro de 2016, o que compromete a análise do ganho de capital estimado.

“Não se trata de um erro intencional cometido pela Squadra, mas sim de um equívoco de percepção talvez provado pela falta de diálogo prévio com a companhia… O mesmo raciocínio se aplica aos demais shoppings investidos pelo IRB”, explica uma fonte próxima à companhia, na condição de anonimato.

Já a Squadra questiona eventuais explicações que teriam sido dadas pelo IRB e seus executivos para rebater a primeira carta da gestora. Em sua nova correspondência, a carioca acusa o ressegurador de ter afirmado que a “Squadra errou ao confundir ganho de capital com valor de venda” e que o resultado com a venda do Minas Shopping teria sido negativo em R$ 30 milhões.

Mais para frente, a gestora diz que o IRB teria sinalizado o oposto. Assim, o ganho de capital com o Minas Shopping foi positivo em R$ 30 milhões. “Na realidade, a companhia chama de ganho de capital o valor de custo pelo qual o imóvel estava contabilizado em seu balanço”, explica a Squadra, na segunda carta sobre IRB, acrescentando que ambos são diferentes.

Para a Squadra, o IRB se equivocou ao utilizar o valor bruto dos imóveis alienados, por não considerar a depreciação de R$ 6 milhões em sua estimativa de “ganho de capital”. Considerando a depreciação acumulada dos ativos alienados, conforme a gestora, o valor seria de R$ 24 milhões. A carioca pondera, contudo, que, na escritura pública de compra e venda, o valor da transação foi de R$ 137 milhões e reafirma de que houve ganho de capital referente à venda do Minas Shopping no valor estimado de R$ 119 milhões.

Em um rodapé, no último slide que dedica à análise do Minas Shopping na segunda carta, publicada ontem, admite que essa cifra pode ser de R$ 113 milhões. Neste cálculo, considera o valor de R$ 18 milhões contabilizado como alienação no segundo trimestre e outros R$ 6 milhões registrados no trimestre anterior, cuja procedência é desconhecida pela gestora.

Procurados, IRB e Squadra não comentaram os questionamentos da reportagem. O professor Eliseu Martins também não foi encontrado para se manifestar a respeito do parecer e a segunda carta publicada pela Squadra.

