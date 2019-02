GAP Asset atrai ex-Gávea e reforça quadro de sócios

A GAP Asset Management tem novos sócios: Ricardo Marin, Daniel Tonholo e Guilherme Heringer. Todos vieram da Gávea Investimentos, do ex-BC Armínio Fraga. Fundada em 1996, a gestora, que passou por uma cisão no ano passado, soma cerca de meio bilhão de reais em ativos sob gestão, com foco exclusivo no segmento de multimercado, que combina várias estratégias de investimentos.

