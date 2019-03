Gasto de brasileiros com imóveis na Flórida soma US$ 2 bi em 2018

Os brasileiros gastaram US$ 2 bilhões no ano passado comprando imóveis na Flórida, destino preferido dos que se mudam ou passeiam nos Estados Unidos. O montante foi 15% superior ao investido em 2017, o que manteve o Brasil em segundo lugar no ranking de compradores internacionais na Flórida, atrás apenas do Canadá. Para este ano, a expectativa é de um crescimento de aproximadamente 10% nas vendas de imóveis no estado norte-americano.

Os números constam de uma pesquisa feita pela Elite International Realty, com base em estudos das associações estadual e federal de corretores da Flórida. O preço médio do metro quadrado em regiões de alto padrão, como Brickell e Aventura, varia de US$ 3 mil a US$ 5 mil. Na praia, as cifras podem chegar a US$ 8 mil para imóveis usados e alcançar até US$ 14 mil nos lançamentos.

